Также в мае будут завершены работы по капитальному ремонту ул. Павла Тычины, ул. Владимирской, проезжей части бульвара Вернадского, транспортной развязки на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского.

Движение транспорта по Набережному шоссе в Киеве снова открыто.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Также в мае будут завершены работы по капитальному ремонту ул. Павла Тычины, ул. Владимирской, проезжей части бульвара Вернадского, транспортной развязки на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского и открыто движение транспорта по путепроводу на пересечении просп. Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

Как сообщал УНИАН, с 10 апреля «Киевавтодор» начал работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на участке Набережного шоссе от Почтовой площади до моста Метро, в связи с чем было введено частичное ограничение движения транспорта.