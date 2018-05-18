Движение транспорта по Набережному шоссе в Киеве снова открыто
17:59, 18 мая 2018Транспорт/Связь
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Также в мае будут завершены работы по капитальному ремонту ул. Павла Тычины, ул. Владимирской, проезжей части бульвара Вернадского, транспортной развязки на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского.
Ремонт шоссе начали 10 апреля / «Киевавтодор»
Движение транспорта по Набережному шоссе в Киеве снова открыто.
Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».
Также в мае будут завершены работы по капитальному ремонту ул. Павла Тычины, ул. Владимирской, проезжей части бульвара Вернадского, транспортной развязки на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского и открыто движение транспорта по путепроводу на пересечении просп. Комарова и бульвара Вацлава Гавела.
Как сообщал УНИАН, с 10 апреля «Киевавтодор» начал работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на участке Набережного шоссе от Почтовой площади до моста Метро, в связи с чем было введено частичное ограничение движения транспорта.
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