Комиссия завершила проверку деятельности «Укрзализныци»

«Комиссия Мининфраструктуры завершила проверку деятельности «Укрзализныци», - сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Вышеуказанная комиссия изначально планировала закончить данную проверку ведомства до 18 октября, а затем продлила срок ее проведения сначала до 7 ноября, а потом до 18 ноября.

В пресс-службе также уточнили, что комиссия подготовит соответствующий акт проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, который затем будет передан в Кабинет министров.

Другие подробности ревизии, в частности, результаты проверки пресс-служба не сообщает.

Напомним, ранее начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов сообщил, что на основании постановления следователя Генеральной прокуратуры была также назначена проверка деятельности «Укрзализныци», провести которую было поручено Госфининспекции до 29 октября. Ревизия была проведена в указанный срок.

Читайте также«Укрзализныця» расценивает действия АМКУ как очередную попытку заблокировать реформу отраслиКак сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая занялась проверкой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци», на период проведения которой исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя - Максима Бланка.

В октябре представители Службы безопасности Украины провели обыск центрального офиса "Укрзализныци", некоторых структурных подразделений ведомства, а также по месту жительства ее руководства.