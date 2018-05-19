В киевском метро до Лиги Чемпионов появился "вагон-футбольное поле" (фото)
17:14, 19 мая 2018Транспорт/Связь
222
Отмечается, что вагон будет курсировать по "синей" ветке, на которой расположена станция метро "Олимпийская".
С сегодняшнего дня в киевском метро будет курсировать вагон-стадион / фото facebook.com/natalka.makogon
С 19 мая в метро Киева будет курсировать "вагон-стадион". Вагон стилизован под футбольное поле. На спинках сидений обозначены номера "игроков".
Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.
Читайте такжеФинал Лиги чемпионов будут транслировать в Киеве на большом экране
"Подарок для пассажиров подготовила компания MasterCard совместно с метрополитеном", – написала Макогон.
Отмечается, что вагон будет курсировать по "синей" ветке, на которой расположена станция метро "Олимпийская".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве