В киевском метро до Лиги Чемпионов появился "вагон-футбольное поле" (фото)

17:14, 19 мая 2018
Транспорт/Связь
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С сегодняшнего дня в киевском метро будет курсировать вагон-стадион / фото facebook.com/natalka.makogon

С 19 мая в метро Киева будет курсировать "вагон-стадион". Вагон стилизован под футбольное поле. На спинках сидений обозначены номера "игроков".

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.

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"Подарок для пассажиров подготовила компания MasterCard совместно с метрополитеном", – написала Макогон.

Отмечается, что вагон будет курсировать по "синей" ветке, на которой расположена станция метро "Олимпийская".

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Теги: #Лига чемпионов#Киевский метрополитен#финал Лиги чемпионов в Киеве