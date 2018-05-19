В киевском метро до Лиги Чемпионов появился "вагон-футбольное поле" (фото)

Отмечается, что вагон будет курсировать по "синей" ветке, на которой расположена станция метро "Олимпийская".

С 19 мая в метро Киева будет курсировать "вагон-стадион". Вагон стилизован под футбольное поле. На спинках сидений обозначены номера "игроков". Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон. Читайте такжеФинал Лиги чемпионов будут транслировать в Киеве на большом экране "Подарок для пассажиров подготовила компания MasterCard совместно с метрополитеном", – написала Макогон. Отмечается, что вагон будет курсировать по "синей" ветке, на которой расположена станция метро "Олимпийская".

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