В транспорте Харькова могут запретить рюкзаки

Если за три месяца петиция наберет 5 000 подписей, в мэрии Харькова обязуются ее рассмотреть.

Харьковчане просят чиновников запретить носить рюкзаки на плечах в общественном транспорте.

Соответствующая петиция появилась на сайте городского совета, пишет gx.net.ua.

«Молодежь в общественном транспорте не снимает рюкзаки и, проходя вглубь салона (вагона), цепляют и толкают всех своими рюкзаками. В Европе очень широко распространена социальная реклама подобного рода – печатают объявления и крутят видеорекламу. Запишите, пожалуйста, голосовые объявление в метро (наряду с тем, что нужно уступать места пожилым и инвалидам), о том, что нужно уважать других пассажиров и снимать свои рюкзаки. В наземном транспорте же можно просто расклеить плакаты с соответствующим содержанием», - предлагает харьковчанин Владимир Посухов.

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У данной идеи не нашлось большого количества поклонников – петицию подписали больше сотни горожан. Однако, если за три месяца документ наберет 5 000 подписей, в мэрии обязуются его рассмотреть.