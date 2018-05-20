С двумя двигателями: Tesla разработала полноприводную версию Model 3

Машина будет стоить около $78 тыс. и сможет продолжать движение, даже если один из двигателей выйдет из строя.

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания разработала полноприводный вариант автомобиля Model 3, оснащенный двумя двигателями.

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Об этом он написал в своем Twitter.

Машина будет стоить около $78 тыс. и сможет продолжать движение, даже если один из двигателей выйдет из строя.

Как рассказал Маск, полноприводная Model 3 за 3,5 сек будет разгоняться до 60 миль в час (96 км/ч), ее максимальная скорость достигнет 155 миль/час (около 250 км/ч).

Первый двигатель будет размещен в передней части машины, а второй — в задней. Зарядки аккумулятора у нового автомобиля будет хватать на 310 миль (почти 500 км).

По словам Маска, машина будет на 15% быстрее BMW M3. «На трассе она будет лучше всех в этом классе», — утверждает он.

Как уточнил основатель Tesla, в стоимость новой Model 3 не входит установка автопилота.

Как передает «Коммерсант», на фоне затянувшихся проблем с выпуском Model 3 Илон Маск решил провести реорганизацию Tesla. За последние несколько месяцев компанию покинули шесть руководителей, а объем производства новой модели электромобиля, который должен был стать первым массовым авто Tesla, до сих пор значительно отстает от намеченных планов. Из-за проблем, с которыми столкнулась компания, эксперты советуют акционерам Tesla снять Илона Маска с поста главы совета директоров.