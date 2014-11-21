Новая коалиция намерена передать автодороги местного значения в управление областным советам

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, который сегодня, 21 ноября, парафировали пять из шести политических сил, прошедших в Верховную Раду по результатам внеочередных парламентских выборов, и который опубликован на сайте партии «Самопомич».

Согласно парафированному документу, парламентская коалиция также выступает за разделение функций заказчика и исполнителя строительства и ремонта дорог путем создания на базе ГАК "Автомобильные дороги Украины" региональных компаний и их дальнейшей приватизации.

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Кроме того, реформа дорожной отрасли предполагает включение в контракты на строительство автомобильных дорог обязательного условия о предоставлении подрядчиком гарантии качества их поддержки после введения в эксплуатацию с обязательным обнародованием соответствующих условий контрактов, а также обеспечение эффективного контроля государства за соблюдением норм весовой нагрузки.

Также коалиция предлагает внедрить долгосрочные контракты (5-7 лет) на эксплуатационное содержание автодорог, усовершенствовать систему оплаты за проезд по дорогам большегрузного транспорта, а также определить механизмы направления привлеченных средств на содержание, ремонт и строительство дорог.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), являющееся центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры, заявило о намерении передать 100-130 тыс. км из 170 тыс. км украинских дорог в коммунальную собственность областным, районным и сельским советам, а также о планах изменить модель обслуживания дорожной инфраструктуры в областях из-за неоднородности структуры дорог в регионах.