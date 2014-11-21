Россия решила потратить 55 млрд рублей на строительство железной дороги в обход Украины

Россия приняла решение с 2015 года начать реконструкцию и строительство железнодорожных путей в обход территории Украины, стоимость проекта составляет 55 млрд рублей, рассказал ТАСС один из федеральных чиновников, участвовавший в обсуждении проекта.

"Начинаем со следующего года строить обход Украины, стоимость - 55 млрд рублей. За два года должны построить", - сказал он.

По его словам, финансирование будет предоставляться равномерными траншами в течение трех ближайших лет.

В пресс-службе ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) от комментариев по этому поводу отказались.

В материалах РЖД, описывающих основные положения стратегии развития компании до 2020 года (копия есть в распоряжении ТАСС), упомянут проект строительства линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск, общей стоимостью 56,6 млрд рублей.

Читайте такжеРЖД признали, что Moody's понижением рейтинга закрыл для них западные финансыПри этом на строительство этой железнодорожной ветки в 2015 год запланировано 7 млрд рублей, на 2016 год - 18,5 млрд рублей, на 2017 год - 31,1 млрд рублей. В примечаниях к этому документу указано, что проект может быть реализован "при условии выделения средств государственной поддержки".

Сейчас ряд поездов из центральной части России в направлении южных регионов следуют по кратчайшему пути через территорию Украины, дважды пересекая государственную границу между странами.