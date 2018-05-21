"ПриватБанк" будет выдавать мгновенные кредиты через "Укрпошту"

Запуск этой услуги является очередным шагом к созданию "Укрпоштой" финансового супермаркета.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" запустил сервис мгновенного кредитования физических лиц через POS-терминалы в отделениях национального почтового оператора "Укрпошта".

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Как сообщила пресс-служба финучреждения, запуск этой услуги является очередным шагом к созданию "Укрпоштой" финансового супермаркета с широким набором финансовых услуг.

Отмечается, что для оформления кредита понадобится платежная карта банка, а его погашение возможно путем пополнения карты в POS-терминалах банка в отделениях "Укрпошты".

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.

Публичное акционерное общество "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11,5 тысячи отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.