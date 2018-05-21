С 1 июня за проезд в автобусах Львова будут платить все пассажиры

До 24 мая 2018 года в соответствии с Постановлением КМУ №197 органы местного самоуправления обязаны принять решение о монетизации льгот за транспортные услуги.

С 1 июня все пассажиры маршруток и автобусов во Львовской области будут платить за проезд, включительно с льготниками.

Такую информацию обнародовали в ЛОО ВОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков", - информирует сайт 032.ua.

Перевозчики ссылаются на постановление Кабинета Министров Украины №197 и отмечают, что льготникам проезд должны возмещаться в соответствии с решениями органов местного самоуправления о монетизации, принятых до 24 мая. Но по состоянию на сейчас, только Пустомытовская районная рада предусмотрела средства на компенсацию проезда в общественном транспорте для 4 категорий льготников.

Есть также распоряжение Львовской областной государственной администрации, согласно которому размер ежемесячной компенсации на одного льготника для оплаты за проезд в общественном автомобильном транспорте составляет 135 гривен. Простая арифметика дает понять, что это даже не две рабочих недели, при стоимости проезда 5 гривен в одну сторону.

Согласно распоряжению, для лиц, которые имеют льготы на междугородных маршрутах, размер ежемесячной наличной выплаты увеличивается на 20%. В двойном размере выплачивают средства лицам с инвалидностью i группы И детям с инвалидностью (от 6 лет). Дополнительно вдвое увеличивают выплаты лицам с инвалидностью i, II групп и детям с инвалидностью (от 6 лет), обучающихся в учреждениях общего среднего, профессионально-технического и высшего образования или проходят реабилитацию.

Как ранее отметил председатель ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка, обязательная оплата проезда коснется и участников АТО, которым будут выплачивать монетизацию.

Иван Велийка добавил, что монетизация проезда обойдется Львовщине в 617 миллионов гривен на год, в частности, 190 миллионов - для Львова. Председатель ассоциации перевозчиков также отметил, что обоснованный тариф на проезд в автотранспорте должно быть в 1,7 раза больше, то есть составлять 8,5 гривен.

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Следовательно, с 1 июня за проезд в автобусах будут платить все пассажиры. За разъяснениями рекомендуют обращаться к органам власти. Перевозчики также заверили, что водители будут выдавать билеты, по которым пассажиры смогут обратиться за компенсациями в органы соцзащиты.

В свою очередь, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи ЛОГА Роман Кокотайло отметил: если органы местного самоуправления не примут вовремя решение о монетизации, останутся старые правила перевозок - с компенсациями перевозчикам.

Добавим, что в постановлении Кабмина о "Порядке предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах" четко указано, что в случае непринятия органом местного самоуправления решение о предоставлении льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, соответствующие льготы продолжают предоставляться в безналичной форме.

Право на льготы, в соответствии с Порядком, имеют:

- лица, которые пострадали внаслідокЧорнобильської катастрофы, отнесенные к категории 1, согласно статье 20 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы”;

- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенные к категории 2, согласно статье 21 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы”;

- дети в возрасте от шести лет, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы, которым установлена инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой, согласно статье 30 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы”;

- участники боевых действий согласно статье 12 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”;

- лица, получившие инвалидность вследствие войны, согласно статье 13 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”;

- дітивіком от шести лет из многодетных семей согласно статье 13 Закона Украины “Об охране детства”;

- ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Госспецсвязи согласно статье 6 Закона Украины “О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите”;

- родители военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы, согласно статье 14 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”;

- лица с инвалидностью, дети с инвалидностью в возрасте от шести лет и лиц, которые сопровождают инвалидов I группы или детей с инвалидностью, согласно статьи 381 Закона Украины “Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине”;

- реабилитированные лица, которые получили инвалидность вследствие репрессий или являются пенсионерами, согласно статье 6 Закона Украины “О реабилитации жертв политических репрессий на Украине”.

Кроме категорий лиц, указанных в этом пункте, органы местного самоуправления имеют право определять иные категории граждан, на которых будет распространяться действие этого Порядка, согласно статье 34 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”.

Напомним, в конце прошлого года во Львове "со скрипом" приняли решение об увеличении стоимости проезда в маршрутках и автобусах до 5 гривен. А уже в апреле 2018 года цены на проезд в электротранспорте города сравнялись с ценами на билеты в автобусах.