"Передайте за проезд": как Украина идет к европейским ценам, не меняя украинских услуг

Столичная мэрия недавно «обрадовала» киевлян – с 14 июля грядет очередное повышение тарифа на проезд в общественном транспорте, причем как в наземном, так и в метрополитене. Цена вырастет вдвое - до 8 гривен. «Бонус» получат только пользователи проездных билетов и бесконтактных карточек, при их пополнении оплата за поездку составит 6,3 гривни. В метрополитене сохранится система покупки до 50 поездок на карточку, пассажир будет платить за 1 поездку 6,5 гривни.

Такое решение в мэрии считают обоснованным. «Предстоящее повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте - непопулярное, но необходимое решение. Мы не можем допустить кризиса в транспортной сфере. Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен надлежащим образом работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться… Подорожали энергоресурсы, материалы, у нас не хватает водителей из-за низкой зарплаты. Поэтому, повышение цены на проезд - экономически обосновано», - заявил глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко.

В «Киевпасстрансе» уверяют, что с тарифами поступили еще по-божески - экономически обоснованная стоимость проезда в городской электричке в этом году составляет 15,47 гривни, другим наземным транспортом (трамваем, троллейбусом, автобусом) - 8,77 гривни.

По подсчетам мэрии, благодаря «нововведению», Киев сэкономит в следующем году около 1,2 миллиарда гривен.

Советник первого заместителя председателя КГГА по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский подчеркивает, что грядущее повышение тарифов позволит почти полностью покрыть рабочие расходы предприятий и снизить их финансирование из городского бюджета, связанное как с разницей в тарифах, так и с компенсацией за льготный проезд. И если тарифы сейчас не поднять, то необходимая сумма дотаций городскому транспорту в год составит примерно 3,6 миллиарда гривен.

«В городском бюджете на этот год предусмотрено 1,8 млрд грн. А после введения этих тарифов, в расчете на год, необходимая сумма дотации - имеется в виду уже 2019 год - будет составлять всего 2,4 млрд грн. То есть, 1,2 млрд грн экономии. Эта экономия может властью быть направлена на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры города, а не на «проедание»», - пояснил Яструбинский.

Действительно, в сфере общественного транспорта ситуация в столице сложная, как и в целом по Украине. Согласно предоставленной на сайте КГГА информации, со ссылкой на первого заместителя главы мэрии Николая Поворозника, за последние два года городские власти обновили транспортный парк на 100 автобусов, 45 трамваев и 17 троллейбусов. При этом 80% подвижного состава не обновлялись в течение 20-40 лет. На сегодня требуют замены 320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев. В столичном метрополитене работает 122 эскалатора, изношенность 27 из них составляет 98%, они отслужили более 50 лет. Обновления требуют также объекты вентиляционной инфраструктуры, системы пожарной защиты и освещения. Но средств на все это у транспортных предприятий нет.

Плюс, нехватка кадров - недокомплект водителей на сегодня составляет более 700 человек, и все из-за низкой зарплаты, которая, как уверяют в мэрии, в 1,6 раза меньше средней зарплаты по Киеву.

С приобретением транспорта в кредит Украине помогает Европейский банк реконструкции и развития. На эти цели ЕБРР в 2015 году выделил 100 миллионов евро. В этом году на столицу будут потрачены 50 миллионов, на которые планируется закупить современные 17 трамвайных вагонов, 112 автобусов, оборудование для реконструкции фуникулера. Но это проблему города не решает.

Аргументы чиновников выглядят железобетонными. Но эксперты придерживаются другого мнения. И их обоснования не менее убедительны.

Не с того начинаем?

Эксперты считают, что прежде, чем повышать стоимость проезда в коммунальном транспорте, нужно навести порядок в этой сфере, в первую очередь, сделать прозрачными финансовые потоки.

Так, по мнению главы совета Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Владимира Наумова, повышение тарифов на проезд в Киеве не имеет экономического обоснования в связи с отсутствием объективных статистических данных пассажиропотока.

«На сегодняшний день пассажиропоток в Киеве, в основной массе, находится в тени. Таким образом, стопроцентно правильного экономического обоснования повышения тарифов не может быть априори. Сейчас статистические данные пассажиропотока занижены в два раза», - сказал он.

Эксперт отметил, что без запуска электронного билета, закон о котором был принят в 2017 году, аргументировано поднять цену на проезд невозможно: «Чтобы аргументировано поднять цену на проезд в общественном транспорте, необходимо выполнить закон об электронном билете. То есть сделать полностью электронный учет пассажиропотока, в том числе и льготных слоев населения».

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергеенко также считает, что начинать реформу сферы общественного транспорта нужно с прозрачности потоков средств - люди должны знать, какие суммы и куда идут, и тогда не было бы такой бурной реакции общества.

«Что меня раздражает в этой ситуации – нет обоснованности. К примеру, пассивная позиция пресс-службы Киевского метрополитена: каждый день метро перевозит миллион пассажиров, это как минимум. Неужели нельзя было обнародовать отчетность расходов в 2015-2018 годах - по всем составляющим тарифа. Люди у нас не глупые, они сразу поняли, где правда, а где, вероятно, ложь. А еще нужно предоставить информацию о доходах от рекламы. Тогда было бы настоящее общественное обсуждение – что происходит с тарифами. Это, кстати, предусмотрено законом», - подчеркнул эксперт.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отмечает, что очень важно в деле решения проблемы финансирования транспортной сферы полностью отказаться от бесплатного проезда в общественном транспорте.

«Во многих европейских странах льготный проезд является нормальной практикой. Но льготные категории граждан платят. Просто платят они половину от стандартного тарифа на разовую поездку. Также они могут купить льготный многоразовый «проездной». Причем право на льготный проезд имеют не только жители конкретного города, а все жители страны. Идеология так называемой «карты киевлянина», по которой предоставляется право на льготный проезд только киевлянам (в такой способ работает карта жителя любого города), на самом деле нарушает конституционные права других граждан, проживающих за пределами Киева. Это - путь в никуда. Поэтому необходимо проводить монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте, при этом обязывая перевозчиков без каких-либо ограничений перевозить льготные категории граждан. Вопрос размера компенсации расходов на перевозку льготников может обсуждаться отдельно. Но при таких условиях, объем перевезенных льготников будет точно известен, как непосредственно перевозчикам, так и городской власти», - подчеркнул Кушнирук.

Еще одной составляющей финансовой проблемы в транспортной сфере, по словам чиновников, является низкая зарплата водителей. Разобраться с этим вопросом помог разговор с водителями компаний, которые, кстати, имеют лицензии на перевозку пассажиров в столице - то есть, работают законно. Как выяснилось, именно их «зарплата» виной тому, что в маршрутках страшно ездить, а дорога на работу для большинства жителей города давно стала испытанием.

«У нас все оформлены на «минималке», не то, что в «Киевпасстрансе». У них зарплаты приличные – более 10 тысяч. Плюс, больничные, страховка. У нас этого ничего нет. Но берут в «Киевпасстранс» только городских, не представляют жилья. А нам лачугу недорого в общежитии дают. Работаем вахтовым методом. Схема простая – нам ставят план по сдаче выручки, а все остальное – наше. Вот и устраиваем гонки на дорогах, чтобы заработать. А если начнешь качать права, в минуту рассчитают. Желающих на это место - море», - рассказал один из водителей столичных маршруток Дмитрий, которому вторили еще несколько его коллег.

Неужели чиновники не знают о ситуации с такими вот законными лицензиатами на перевозку транспорта? Ведь в Киеве проверка «маршруточников» проводится ежегодно… Халатность это или безответственность, но в результате от этого страдают пассажиры (и не только) – с начала года по вине маршруток зафиксировано более 100 ДТП, столько же людей пострадало, 9 погибли.

Повышение тарифов и качественные услуги – неразрывная цепь

Эксперты считают, что с повышением цены на проезд не стоит надеяться на резкое улучшение качества услуг, хотя именно оно должно быть первостепенным.

«Мы увидели изменения, когда цены были подняты в прошлом году? Нет. Вот и сейчас мы ничего не увидим. Потому что сама модель предоставления пассажирских услуг неправильная. Должно быть коммунальное предприятие, которое будет предоставлять услуги электронного обилечивания пассажиров. Такие сервисы должны быть, например, возле остановок. А перевозчик должен перевезти пассажира из пункта А в пункт Б. После этого город выплатит перевозчику деньги за выполненный рейс, а не так, как сейчас. Собирают наличку, потом пишут в два раза меньше количество перевезенных пассажиров. Понятно, что наличка остается в карманах водителей, владельцев маршрута», - заявил Наумов.

Сергиенко считает, что уж если цены на проезд власти города поднимают, то параллельным шагом должно стать и повышение качества услуг. Таким должно быть главное условие киевлян при обсуждении решения КГГА, которое уже стартовало на Едином веб-портале территориальной общины города.

«Я бы хотел видеть следующие изменения для транспорта, которые последуют сразу за поднятием цен: единый билет на весь коммунальный общественный транспорт, в том числе ночной; проездные на день, неделю, месяц, на все виды транспорта, как это было 15 лет назад; расписание по всем маршрутам как на остановках, так и на профильных сайтах, при этом четкое соблюдение графика; увеличение доли коммунального общественного транспорта, который заместит маршрутки; эффективный контроль финансовых потоков; увеличение штрафов за нарушение правил пользования общественным транспортом», - говорит эксперт.

Повышение в Киеве тарифа на проезд в общественном транспорте неминуемо повлечет за собой цепную реакцию – цены на проезд вырастут по всей Украине. Для этого имеются обоснованные предпосылки – рост стоимости электроэнергии, цен на дизтопливо и бензин, на запасные части и комплектующие, плюс, более трети транспортного парка Украины - времен СССР. Изменить ситуацию в одно мгновение невозможно, особенно при тотальном безденежье. Вероятно, в этой ситуации повышение тарифов является неким выходом. Но при этом власти должны помнить, что те, кто «инвестирует» в эту сферу свои кровно заработанные, имеют право на комфорт, ими же оплаченный.

Нана Черная