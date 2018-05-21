Цены устремились вверх: на украинских АЗС снова подорожало топливо

Рост цен на украинских заправках происходит на фоне увеличения стоимости сырой нефти на мировом рынке.

Крупные сети заправочных станций за период с 18 по 21 мая (включительно) подняли цены на бензин и дизтопливо на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

В сети АЗС WOG все виды топлива выросли в цене на 50 копеек за литр: бензин А-92 – до 31,45 гривни за литр, А-95 – 32,45 гривни, А-95 "Премиум" – 33,45 гривни, дизельное топливо – 29,95 гривни и дизтопливо "Премиум" – 30,95 гривни.

На АЗС SOCAR цены на бензины и дизтопливо увеличились на 10 копеек за литр: А-92 – до 30,99 грн за литр, А-95 – 31,99 грн, А-95 "Премиум" – 32,99 гривни, дизельное топливо – 29,49 гривни и дизтопливо "Премиум" – 30,49 гривни.

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" подняла цены на 10-30 копеек за литр, бензин А-92 стоит 27,19 гривни за литр, А-95 – 27,79 гривни, А-95 "Премиум" – 28,99 гривни, дизтопливо – 25,99 гривни и дизтопливо "Премиум" – 26,79 гривни.

По состоянию на 21 мая средняя розничная стоимость нефтепродуктов выросла до уровня: бензин А-92 – 28,30 гривни за литр, А-95 – 29,28 гривни, А-95 "Премиум" – 30,53 гривни, дизтопливо – 27,11 гривни и дизтопливо "Премиум" – 28,96 гривни.

По данным международного агентства Bloomberg, 21 мая фьючерсная цена (с поставкой в июле) на эталонный сорт нефти Brent снизилась по сравнению с 20 мая на 0,09 доллара за баррель – до 78,34 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения от 2015 года, согласно которому Иран отказывался от разработки ядерного оружия, а Штаты и ряд других стран снимали санкции с Исламской республики. Также Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана и назвал эту страны спонсором терроризма.

Известие о решении Белого дома стало причиной роста цен на нефть, поскольку Иран является одним из крупнейших стран-экспортеров нефти в мире (входит в состав ОПЕК). Скачок цен на мировом рынке привел к росту цен на розничном рынке топлива в Украине, поскольку более 80% всего моторного топлива имеет импортное происхождение.