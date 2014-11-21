Коалиция выступает за создание холдинговой компании на базе «Укрзализныци»

Новая парламентская коалиция выступает за создание на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» как холдинговой компании.

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, которое сегодня, 21 ноября, парафировали пять из шести политических сил, прошедших в Верховную Раду по результатам внеочередных парламентских выборов, и который опубликован на сайте партии «Самопомич».

«Создание Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» как холдинговой компании, выделение дочерних эффективных вертикально-интегрированных компаний по видам деятельности на принципах прозрачности, ликвидация перекрестного субсидирования между видами деятельности», - сказано в парафированном документе.

Документ предусматривает, что акционерное общество будет являться сугубо хозяйствующим органом, а функции государственного регулирования, которые сейчас есть у «Укрзализныци», будут переданы соответствующим органам государственной исполнительной власти.

Согласно документу, новая коалиция намерена принять в первом квартале 2015 года новый закон о железнодорожном транспорте, который будет предусматривать сохранение монополии государства относительно эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (полотно и связанные с ним объекты; объекты, которые обеспечивают безопасность и выполнение диспетчерских функций), а также создание конкурентного рынка перевозчиков и обеспечение равного доступа всех субъектов хозяйствования к объектам инфраструктуры, и тяги для осуществления грузоперевозок.

Кроме того, предлагается создать Национальную комиссию по регулированию транспорта, а также внедрить механизм компенсации перевозчикам убытков от осуществления пассажироперевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня.

Читайте также«Укрзализныця» расценивает действия АМКУ как очередную попытку заблокировать реформу отраслиВ сегменте морских портов и речного транспорта предлагается провести приватизацию целостных имущественных комплексов, что обеспечит стивидорную деятельность в морских портах, и фактически означает, что будущая коалиция отказалась от идеи президентской партии об исключительной приватизации портов и остановке концессии.

Также планируется принять базовый Закон "О внутреннем речном транспорте" для установления общих правил осуществления перевозок внутренними водами, управления портовой инфраструктурой, порядка доступа к ней, порядка осуществления коммерческой деятельности в речных портах, подходов к закреплению объектов портовой инфраструктуры в государственной собственности или их приватизации. «Обеспечить сохранение государственной собственности на стратегические объекты портовой инфраструктуры, в частности, причалы и другие гидротехнические сооружения», - подчеркивается в документе.

В свою очередь, авиационная реформа предполагает создание условий для подписания соглашения с Евросоюзом о едином авиапространстве, а также проведение назначений перевозчиков на маршруты на основании прозрачных тендерных условий.

Также в парафированном проекте соглашения реформа городского транспорта предусматривает передачу муниципалитетам права устанавливать методики расчета тарифов на перевозки в границах административной единицы.

Как сообщал УНИАН, законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании «Укрзализныци», согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в этом году. В частности, в конце июня Кабмин одобрил постановление об образовании к началу 2015 года Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» на базе «Укрзализныци» со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения.

Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польши (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других стран.