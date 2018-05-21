После рассуждений главы Волынской таможни Кривицкого о "бизнес-климате" там начали необоснованно проверять грузы - СМИ

СМИ напомнили, что ранее руководитель Волынской таможни ГФС Виктор Кривицкий заявил, что таможня работает согласно законодательству, и все действия должностных лиц нацелены на создание благоприятного бизнес-климата и оживление товаропотока.

В последнее время на Волынской таможне ГФС участились случаи проведения необоснованных таможенных досмотров грузов.

Об этом пишет издание "Подробности". Таким образом, по информации издания, предпринимателей пытаются склонить к "сотрудничеству" с таможенниками (речь идет о взятках). При этом, автор напоминает, что статья 336 Таможенного кодекса Украины определяет формы таможенного контроля, осуществляются должностными лицами таможенного органа, одна из них - таможенный досмотр, а ст.338 ТКУ определяет исчерпывающие основания и порядок его проведения.

СМИ пишут, что 3 мая на п/п "Ягодин" Волынской таможни ГФС заехало транспортное средство г/н АМ6764ВК/АМ8678ХХ, с грузом "инструменты", импортер ООО "ОЛИМПИЯ ТК" (41565283). Было оформлено декларацию UA100150/ 2018/422076, в которой были отражены все сведения о количественно-стоимостных характеристиках перемещаемого через таможенную границу груза. Согласно информации, работник таможенного органа предложил предпринимателю взятку, на что получил категорический отказ. Отмечается, что предприниматель постоянно осуществляет перемещение грузов через таможенную границу Украины без применения каких-либо схем уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме. После этого таможенник инициировал проведение таможенного досмотра.

Осмотр указанного груза длился семь дней, с 03.05.18 по 10.05.18, в результате чего было частично испорчено импортируемый товар. Издание пишет, что таможенники установили соответствие груза товарно-сопроводительным документам. Таким образом можно сделать вывод, что проверка была безосновательной, и только принесла убытки импортеру.

СМИ напомнили, что ранее руководитель Волынской таможни ГФС Виктор Кривицкий заявил, что таможня работает согласно законодательству, и все действия должностных лиц нацелены на создание благоприятного бизнес-климата и оживление товаропотока.