В Украине упростили ввоз импортных авто

Отныне при ввозе автомобиля в страну и при его госрегистрации не нужно предъявлять сертификат подтверждения соответствия транспортного средства экологическим стандартам.

Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.

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Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №5470-д на сайте Верховной Рады.

Закон возвращен с подписью главы государства 21 мая.

Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины "Про некоторые вопросы ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Однако, такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Закон был принят с учетом внесенной председателем комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки, в соответствии с которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, которые ввозятся в Украину в качестве гуманитарной помощи.