В Украине испытывают новый самолет "Дельфин" (фото)

"Дельфин" уже сейчас - довольно экономная машина. На взлетном режиме он потребляет примерно 30 литров в час.

Одесский авиационный завод продолжает работать над своим самолетом Y1 "Дельфин", который совсем недавно был запущен в производство, но продолжает совершенствоваться.

По словам многих авиационных специалистов, у "Дельфина" есть неплохие шансы стать не только своеобразным воздушным такси для бизнесменов, но и "учебной партой" для авиационных вузов и школ, передает "Думская".

Отмечается, что несмотря на то, что авиазавод входит в структуру "Укроборонпрома", разработка самолета ведется не за государственный счет, а на собственные средства предприятия.

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Внешний вид опытного образца постоянно меняется. Два месяца назад завод приобрел для Y1 партию трехлопастных винтов известного европейского производителя, которые установлены на новые борта. Сердце машины — 230-сильный дизельный двигатель французской фирмы Safran, работающий на авиационном керосине.

"Изменения в конструкцию вносятся почти каждый день, и это не самый быстрый процесс. Несколько дней назад инженеры разработали новый капот двигателя с обновленной системой подачи воздуха для охлаждения головок цилиндров и масла. Причем усовершенствования делаются после каждого полета – мы на практике проверяем нововведения и стараемся сразу выявлять недостатки, — рассказывает Олег Николаевич Синица – один из ветеранов завода, начальник летно-испытательной станции и военный летчик-испытатель. – Таким образом мы пытаемся улучшить характеристики работы мотора, прежде всего снизить потребление топлива".

По словам инженеров, "Дельфин" уже сейчас довольно экономная машина. На взлетном режиме он потребляет примерно 30 литров в час, а на крейсерском, при скорости 280 км/ч, – не более 25, что намного меньше, чем жгут спорткары.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье 16 апреля впервые поднялся в небо новый украинский вертолет от компании «Мотор Сич».