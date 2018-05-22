Железная дорога из Киева в аэропорт "Борисполь" готова на 25% - Укрзализныця

Срок окончания строительства - 1 декабря 2018 года.

Государственная компания "Укрзализныця" выполнила 25% работ по строительству железнодорожного сообщения между Киевом и крупнейшим аэропортом страны "Борисполь".

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Об этом говорится в пресс-релизе, розданном журналистам перед презентацией строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения «Киев - аэропорт "Борисполь".

"По состоянию на 22 мая уже выполнено 25% от общего объема работ. В частности, разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начато формирование земляного полотна и техническая укладка решетки", - говорится в релизе.

Отмечается, что работы начались в конце апреля - начале мая.

"В дальнейшем планируется возвести железнодорожный мост длиной 272 метра над автострадой Киев - Харьков. Построить пассажирские платформы с навесами возле аэропорта "Борисполь" и уложить железнодорожные пути общей длиной 3,7 километра", - сказано в релизе.

Срок окончания строительства - 1 декабря 2018 года, общая стоимость проекта - 583,3 миллиона гривень.

Согласно пресс-релизу, сообщение между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет организовано по маршруту между станциями Киев-Пассажирский - Киев-Демеевский - Дарница - им. Г.Кирпы - аэропорт "Борисполь" с остановками на платформе ст. Дарница и в дальнейшем возле железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Харьков.

Время движения поезда на участке Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь" составит 35-40 минут. Остановки на конечных пунктах - 10 минут.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабмин поддержал разработанный "Укрзализныцей" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения с "Борисполем".

Спрос на услуги воздушного транспорта растет. Годовой пассажиропоток аэропорта "Борисполь" по итогам 2017 года составил 10,5 миллиона пассажиров против 8,5 миллиона в 2016- м и 7,2 миллиона в 2015-м. Но до сих пор пассажиры не имеют альтернативного автомобильному способа добраться до аэропорта или из аэропорта в Киев.

Согласно проекту строительства, на этом маршруте будут использоваться 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.