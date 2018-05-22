Стала известна цена билета на электричку Киев - аэропорт "Борисполь"

Цена билета на поезд между Киевом и аэропортом "Борисполь" сначала будет около 80 гривень, потом ее могут откорректировать.

Цена билета на поезд сообщением между Киевом и крупнейшим аэропортом страны "Борисполем", который планируют запустить с 1 декабря, составит не более 80 гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе пресс-тура на объект строительства скоростного железнодорожного сообщения "Киев - аэропорт "Борисполь".

"На момент запуска поездов мы планируем установить цену до 80 гривень. В дальнейшем, в зависимости от спроса и ситуации, цена может быть откорректирована", - сказал он.

По словам Кравцова, первые несколько месяцев планируется запустить 26 пар поездов в день. "При этом будет пиковое время - утром и вечером, где время курсирования будет составлять 30 минут перерыва между поездами, а в менее нагруженные часы интервал курсирования составит около часа. Вместимость поезда будет составлять около 200 пассажиров", - сказал он, добавив, что общий объем перевозок, начиная с 2019 года, ожидается около 3 миллионов в год.

Также Кравцов сообщил, что все работы по строительству ж/д сообщения выполняются силами "Укрзализныци". "На сегодняшний день на объекте работает более 200 человек. Сроки выполняются полностью и даже немного опережаем. Работа по подготовке подвижного состава уже начата и к 1 декабря будет полностью готова", - сказал он.