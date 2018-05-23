Американские эксперты раскритиковали тормоза Tesla Model 3: что ответили у Маска

Сообщается, что со скорости 100 км/ч до полной остановки Model 3 понадобилось 46 м — это на 6 м больше, чем у других компактных седанов его класса.

Авторитетный независимый американский журнал Consumer Reports сообщил, что не может дать свою рекомендацию по покупке новой модели Tesla Model 3, которая является первым бюджетным электромобилем компании Илона Маска.

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Такое решение эксперты журнала приняли после проведенного тест-драйва, в ходе которого выяснилось, что при экстренном торможении у Model 3 тормозной путь заметно больше, чем у легковых автомобилей аналогичного класса, передает «Коммерсант».

Сообщается, что со скорости 100 км/ч до полной остановки Model 3 понадобилось 46 м — это на 6 м больше, чем у других компактных седанов его класса, и даже на 2 м больше, чем у полноразмерного пикапа Ford F-150. По остальным ходовым параметрам — разгон, работа подвески и пр.— Model 3 получила от журнала хорошие оценки.

Вопросы у экспертов журнала вызвала сенсорная панель управления, находящаяся на середине приборной доски. Помимо управления системами автомобиля на эту сенсорную панель также выводятся все показания о состоянии и движении машины, что, по мнению журнала, неудобно для водителя и заставляет его отвлекаться от дороги даже для совершения простейших операций вроде контроля над скоростью машины.

Компания Tesla оперативно отреагировала на критику в свой адрес, заявив, что на ее собственных тест-драйвах тормозной путь Model 3 был заметно меньше — 40 м. Компания отметила, что длина тормозного пути может зависеть от качества дорожного покрытия и погодных условий, пообещав разобраться в ситуации и в случае обнаружения проблем в тормозной системе — решить их.