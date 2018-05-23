В Украине в прошлом году 30% дорог построили з нарушениями

В «Укравтодоре» отметили, что основными дефектами стали раскрытие стыков, наличие выбоин и трещин.

«Укравтодор» по результатам проверки 90% объектов дорожного строительства 2017 года (487 объектов) выявил нарушения на 30% из них (136 объектов).

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Об этом заявил глава «Укравтодора» Славомир Новак на заседании правительства в среду.

«На сегодня проверки проведены на 90% объектов. На остальных 10% проверки будут завершены до 1 июня. На 136 объектах (из 487 - УНИАН) выявлены недостатки, 80% из них уже устранены. Хочу подчеркнуть, что недостатки не были серьезными», - сказал он.

По словам Новака, основными дефектами стали раскрытие стыков, наличие выбоин и трещин.

Наибольшее количество брака в дорожном строительстве было выявлено в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Наиболее качественным дорожное строительство в 2017 году было в Винницкой, Львовской и Одесской областях.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о попытках «местных кланов» зарабатывать «нечестные» деньги на дорожном строительстве и пообещал премировать правоохранителей за раскрытие коррупционных схем в этой сфере и провести аудит дорожного строительства за 2017 год.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.

В 2018 году «Укравтодор» получил 30 млн грн на контроль качества дорог.