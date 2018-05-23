Стало известно о нарушениях при строительстве Крымского моста

Отмечается, что на опорах Крымского моста не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

При строительстве Керченского моста, который соединил Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом, были допущены серьезные нарушения.

Как пишет издание "Собеседник", с безопасностью на Крымском мосту как раз проблемы. Сроки проведения инженерных изысканий, проектирования и оснащения моста инженерно-техническими системами оказались сорваны.

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Оккупанты распорядились сдвинуть окончание работ с 30 апреля этого года на 1 декабря будущего. Из-за этого, в частности, отложен запуск движения грузовиков: пока он открыт только для легкового и общественного транспорта. До конца года должен состояться ввод параллельного железнодорожного моста.

"Не всегда при строительстве соблюдались и технические требования. В частности, нарушения выявлялись Ростехнадзором", - отметили росСМИ.

Так, по информации "Собеседника", специально созданная дочерняя компания "Стройгазмонтажа" – "СГМ-Мост" – выполняла уплотнение бетонной смеси с нарушением технологии.

"После снятия опалубки на поверхности железобетонных опор оказались участки непровибрированного бетона, раковины и пустоты. Обнаружили ревизоры и обширные участки с щебенистостью и раковинами. На опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона, пришли к выводу в Ростехнадзоре", - отмечают журналисты.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.