Без багажа: "Борисполь" введет ограничения для чартерных рейсов с футбольными болельщиками

Первое - все прилетающие пассажиры должны иметь зачекиненный обратный вылет. Второе - чартерные рейсы прибывают без багажа пассажиров.

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" введет ограничения для чартерных рейсов с болельщиками команд-участниц в финале Лиги чемпионов по футболу в связи с загруженностью аэропорта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне на пресс-конференции.

"Для прилетающих рейсов ввели определенные ограничения.

Первое - это то, что все прилетающие пассажиры должны иметь зачекиненный обратный вылет, то есть посадочный талон на обратный вылет.

Второе, все чартерные рейсы прибывают к нам без багажа пассажиров. Мы не видим в этом никакой проблемы для пассажиров", - сказал он.

При этом Дыхне сообщил, что в связи с нагрузкой на аэропорт чартерные рейсы с болельщиками "Реал Мадрид" будут обслуживаться в терминале B, а болельщики английской команды "Ливерпуль" будут обслуживаться в терминале D.

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"Чем отличается проведение этого финала Чемпионата в Украине от многих аналогичных мероприятий в Европе? Тем, что ни один вид транспорта болельщиками, кроме авиационного, не будет использован. Соответственно, вся нагрузка по обслуживанию приезжих иностранцев на это мероприятие легла на аэропорты. Аэропорт "Киев" принимает небольшое количество болельщиков, все остальные аэропорты не принимают участия. Вся нагрузка ложится на аэропорт "Борисполь". В сутки 26 числа прилетает к нам 77 рейсов. Что сделано в аэропорту?

Главное, к этому событию мы запустили а работу терминал B. Именно в этом терминале планируется обслуживание команды "Реал Мадрид", и вся логистика перемещения пассажиров рассчитана таким образом, чтобы у нас максимально не пересекались потоки болельщиков "Реал Мадрид", которые обслуживаются в терминале B, с потоками болельщиков английской команды "Ливерпуль", которая будет обслуживаться в терминале D", - сказал Дыхне.

Также, по его словам, "Борисполь" в связи с проведением финала Лиги чемпионов в период с 26 по 27 мая увеличит пассажиропоток более чем в два раза - до 66 тысяч человек.

"Сегодня это оказалась реальная проблема - организовать такое количество пассажиров. Надо понимать, что у нас будет увеличение пассажиропотока на 120%, то есть дополнительно на прилете мы получим порядка 16 тыс. пассажиров и соответственно на вылете. Это достаточно большая нагрузка с учетом того, что прошлые сутки мы закрыли с пассажиропотоком 34 тысячи пассажиров в сутки. То есть это еще плюс 32 тысячи", - сказал он.

Справка УНИАН. В столице Украины городе Киеве 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА (Union of European Football Associations - спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии) по футболу.