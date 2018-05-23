Аэропорт "Борисполь" намерен в 2019 году открыть еще один терминал

Терминалом F смогут пользоваться все желающие авиакомпании.

Международный аэропорт "Борисполь" намерен расконсервировать терминал F для эксплуатации к началу летнего сезона 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне.

"Терминал F откроется к летнему сезону 2019 года", - сказал он.

При этом Дыхне отметил, что терминалом F смогут пользоваться все желающие авиакомпании.

"Это точно не связано только с Ryanair, это связано с нашими конкретными прогнозами", - сказал он, добавив, что терминал D будет развиваться по хабовой модели.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор аэропорта Павел Рябикин заявил, что аэропорт "Борисполь" намерен расконсервировать терминал F после того, как количество рейсов авиакомпании Ryanair достигнет 15 ежедневно.