Подорожание в общественном транспорте вызвано изношенностью подвижного состава на 75%

Ранее генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко заявил о том, что почти треть всего транспортного парка столицы сегодня нуждается в капитальном ремонте.

Одной из главных причин подорожания проезда в Киеве стал 75-процентный износ подвижного состава коммунальных транспортных предприятий.

Об этом говорится в статье-расследовании, опубликованном на портале bigmir.net.

«Согласно данным Киевской городской государственной администрации, износ автобусного парка столицы составляет 80% (320 из 400 автобусов требуют замены). Износ троллейбусного парка – 70% (322 из 460 единиц требуют замены). Для трамвая этот показатель достигает 75% (215 из 219 вагонов – под замену). Причем даже та техника, которая замены не требует, в основном подлежит капремонту», – говорится в материале.

Таким образом средний износ подвижного состава КП «Киевпастранс» составляет 75%.

Взяв во внимание приведенные данные, авторы расследования пришли к выводу, что анонсированное с 14 июля повышение стоимости проезда в Киеве является оправданным, так как без этого шага транспортного коллапса в столице избежать не удастся.

Напомним, ранее генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко заявил о том, что почти треть всего транспортного парка столицы сегодня нуждается в капитальном ремонте.

«Важная составляющая полноценной работы наземного общественного транспорта – своевременное ремонт и надлежащее содержание подвижного состава. Однако около трети всего транспортного парка столицы нуждается сегодня в капитальном ремонте. Согласно подсчетам наших экономистов, мы не сможем избежать увеличения тарифа, ведь главными целями деятельности нашего предприятия является безопасные и комфортные перевозки пассажиров. А это требует надлежащего содержания и обновления подвижного состава, требует дополнительных средств», - отметил руководитель КП «Киевпастранс».