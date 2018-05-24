США могут ввести пошлины на импорт авто в размере до 25%

План по введению новых пошлин пока находится в разработке.

Белый дом рассматривает возможность введения новых пошлин на импортные автомобили "исходя из соображений национальной безопасности", размер сборов может составить до 25%.

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Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Прайм.

По данным издания, план по введению новых пошлин пока находится в разработке. Как сообщил газете источник, в среду министерство торговли США сообщит подробности, касающиеся этой инициативы. Ранее в среду президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте, что "работников автомобильной отрасли ожидают важные новости".

Ранее издание сообщало, что администрация президента США намерена ужесточить экологические требования для импортируемых автомобилей, чтобы поддержать национальный автопром. Газета подчеркивала, что ужесточение требований, скорее всего, приведет к увеличению цен в США на импортируемые автомобили.

Президент США ранее неоднократно критиковал автопроизводителей за их нежелание переносить производство в США, обещал снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины. Кроме того, в начале марта Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили, в случае если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.