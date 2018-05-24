Аэропорт Черновцы хотят отдать в частные руки

Аэропорт предлагают отдать в концессию и построить там новый терминал.

В аэропорту Черновцы планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу за полмиллиарда гривень, а также в будущем построить новый терминал.

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Об этом написал замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, передает ЦТС.

По словам чиновника, местные власти оценивают потенциал зоны обслуживания аэропорта в ближайшие пять лет до 500 тыс. пассажиров в год. Поэтому необходимы новые инвестиции в развитие воздушной гавани.

"Первое - надо обязательно привлекать новых перевозчиков, ведь только одна авиакомпания МАУ и 1 регулярный рейс в день Черновцы-Киев - это мало для развития аэропорта. В этом и заключается первоочередная задача - капитальная реконструкция взлетно-посадочной полосы (ориентировочная стоимость - 500 млн грн.) для обеспечения взлета-посадки крупных Боингов и Аэрбасов. Вторым приоритетом мы выделили строительство нового терминала на условиях государственно-частного партнерства. Единственный реальный выход - отдать в концессию аэропорт частному инвестору для его развития и эффективного управления", - написал Довгань по итогам переговоров в Черновцах с представителями Министерства транспорта Румынии.

Ранее ЦТС писал, что в пассажирском терминале аэропорта Черновцы провели ряд работ для улучшения обслуживания пассажиров в зоне вылета. Аэропорт обзавелся современными стойками регистрации пассажиров. Появилась лента сдачи багажа, оборудованная системой взвешивания. Для зала ожидания закуплено 160 кресел с антивандальной тканью.

Напомним, что по итогам 2017 года аэропорт обслужил 48 211 пассажиров. Это в 3,8 раза больше, чем в 2013 году, когда предприятие достигло исторического максимума по пассажиропотоку за годы независимости Украины. Наибольшее количество пассажиров в 2017 году воспользовалось внутренними рейсами - 40,2 тыс. Пассажиропоток на международных направлениях составил всего 7,9 тыс. пассажиров. Прирост пассажиропотока на 280,4% позволил черновицкому аэропорту стать лидером по этому показателю в 2017 году среди всех воздушных гаваней Украины.