Apple договорилась с Volkswagen о создании беспилотной машины для сотрудников

Ранее Apple пыталась договориться о создании коммерческой линейки полностью самоуправляемых электромобилей, но компании пришлось отказаться от этих планов и сосредоточиться на создании беспилотного шаттла.

Apple и автоконцерн Volkswagen заключили соглашение о создании беспилотного автомобиля для сотрудников американской корпорации.

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По данным The New York Times, Volkswagen планирует переоборудовать минивэн T6 Transporter в самоуправляемый шаттл для сотрудников Apple, передает «Коммерант».

Как отмечает издание, ранее Apple пыталась договориться о создании коммерческой линейки полностью самоуправляемых электромобилей. Но компании пришлось отказаться от этих планов и сосредоточиться на создании беспилотного шаттла.

При этом, по словам нескольких источников, знакомых с проектом, работа над автомобилем идет с отставанием от графика. В частности, это связано с тем, что из команды Apple, сформированной около четырех лет назад с целью создания самоуправляемых машин еще два года назад ушли несколько сотен человек из-за трудностей, с которыми столкнулась корпорация.