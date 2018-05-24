Порошенко открыл Бескидский тоннель в Карпатах (фото, видео)

Строительство нового тоннеля в Карпатах было начато 29 октября 2013 года.

Президент Украины Петро Порошенко открыл новый железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, и который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением.

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Как передает корреспондент УНИАН, в ходе торжественного запуска Порошенко проехал по тоннелю в поезде.

"Бескидский тоннель, который мы открываем, является самым большим инфраструктурным проектом за последние десятилетия. Разговоры о строительстве велись с 1998 года. Но мы его построили за четыре года. Благодаря усилиям подрядчиков, строителям, сделали это на семь месяцев раньше", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для Украины этот тоннель имеет большое значение.

"Шестьдесят процентов экспортного потока, который перевозится железной дорогой, идет через тоннель. Старый тоннель был в аварийном состоянии и мог в любое время закрыться. Он пропускал 40-45 поездов. Новый тоннель - более 100. Скорость была 20-40 километров в час. В новом – 60 километров в час", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что тоннель является символом сотрудничества "Укрзализныци", украинской власти, ЕБРР и ЕИБ.

"Объединив усилия, мы продемонстрировали, что в условиях войны мы можем делать масштабные проекты. Почти 3 миллиарда гривень было инвестировано в этот проект", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, строительство нового тоннеля в Карпатах было начато 29 октября 2013 года. Он построен на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 метрах от действующего тоннеля, который был возведен еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке и находится в аварийном состоянии.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия. Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине - 180 метров от поверхности Бескидского хребта.