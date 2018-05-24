Новое окно в Европу: Бескидский тоннель

Один из самых масштабных инфраструктурных проектов украинской железной дороги – Бескидский тоннель – 24 мая сдан в эксплуатацию. Важность этого события для Украины, ищущей свое место в объединенной Европе, подчеркнуло присутствие на церемонии открытия президента, представителей правительства и региональных властей.

«Бескидский тоннель, который мы открываем является самым большим инфраструктурным проектом за последние десятилетия. Разговоры о строительстве велись с 1998 года. Но мы его построили за четыре года. Благодаря усилиям подрядчиков, строителям сделали это на семь месяцев раньше», - сказал на церемонии открытия тоннеля президент Петр Порошенко.

«Шестьдесят процентов экспортного потока, который перевозиться железной дорогой, идет через тоннель. Старый тоннель был в аварийном состоянии и мог в любое время закрыться. Он пропускал сорок - сорок пять поездов. Новый тоннель более ста. Скорость была двадцать-сорок километров в час. В новом – шестьдесят километров в час», - добавил глава государства.

Расположенный на идущем из Италии Пятом Паневропейском транспортном коридоре новый Бескидский тоннель проходит рядом со старым тоннелем, построенным в 1886 году во времена Австро-Венгерской империи. Таким образом одноколейный путь дополняется двумя современными железнодорожными колеями. Новый туннель прорыт в трех десятках метров от старого.

Разговоры о необходимости удвоения пропускной способности старого Бескидского тоннеля, способного пропускать в сутки лишь 47 пар поездов, начались более пятнадцати лет назад, но только в 2007 году инженеры приступили к разведке рельефа, и начались проектно-изыскательские и геодезические работы. На финансирование этих работ Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в 40 миллионов долларов. Несколько лет «Укрзализныця» вела подготовительные работы. Лишь в июне 2011 года лед тронулся: Кабинет министров своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства тоннеля.

В течение последующих двух лет был проведен международный тендер по выбору подрядчика. В 2013 году к выполнению работ по строительству тоннеля приступила ассоциация «Интербудмонтаж». Как сообщили УНИАН в ассоциации, они занимались проходкой тоннеля путем взрыва горной породы, укрепляли стены металлическими арками, а также делали гидроизоляцию, которая не позволяет попадать в тоннель воде. Кроме того, мастера «Интербудмонтажа» устанавливали арматурные каркасы и заливали бетоном стены. Спустя четыре года упорного труда, в октябре 2017 года, «Интербудмонтаж» отчитался о завершении прохождения железнодорожного тоннеля сквозь карпатский хребет. Согласно данным «Укрзализныци», за эту работу было заплачено 102,7 млн евро.

На завершающем этапе уже подразделения «Укрзализныци» выполнили комплекс работ по обустройству инфраструктуры. На этом этапе выполнены работы по устройству системы централизации стрелок и сигналов, монтаж подвески контактной сети в тоннеле и на подходах к тоннелю, а также другие элементы инфраструктуры - железнодорожные пути, линии связи и технические средства, используемые для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов. Новый тоннель оборудован современными приборами аварийного освещения, вентиляцией, системой видеонаблюдения, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также постоянным мониторингом внутреннего состояния, средствами пожарной безопасности и системой антикоррозионной защиты.

Как сообщил УНИАН директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрей Рязанцев, на все строительство Бескидского тоннеля было потрачено 106 млн евро. Эти средства были привлечены в виде кредитов у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка: 40 млн евро и 55 млн евро соответственно. Свою долю в проект внесла и "Укрзализныця".

Построить нельзя реконструировать

Новый Бескидский тоннель построен на стыке Львовской и Закарпатской областей между станциями Бескид и Скотарское. Новое инженерное сооружение находится в нескольких десятках метров от возведенного 132 года назад старого однопутного тоннеля.

История этого сооружения очень интересна. Тоннель был построен в 1886 году для налаживания удобного железнодорожного сообщения между Львовом и Мукачево. Отсутствие тоннеля вынуждало железную дорогу петлять между Карпатскими хребтами, поднимаясь на сотни метров вверх и преодолевая многочисленные мосты через местные реки. Кстати, в девятнадцатом веке строительство Бескидского тоннеля заняло порядка трех лет.

В 1944 году при отступлении немецко-венгерских войск тоннель был взорван в шести местах и ​​сильно поврежден. В 1954-1956 годах он был реконструирован и тогда был выполнен комплекс работ по отводу воды и оборудовано электроосвещение. После этого реконструкция больше не проводилась. Как следствие, Бескидский тоннель исчерпал свой эксплуатационный ресурс и многие годы находится в аварийном состоянии. Так, зимой железнодорожники вывозили из туннеля до 30 тонн льда в сутки, а поезда имели ограничения по скорости движения 15-40 км/ч. К тому же, лишь одна проложенная колея в тоннеле ограничивала число проходящих поездов. В этой связи, поезда, прибывающие на станцию Бескид, вынуждены были регулярно останавливаться, чтобы пропустить встречный рейс.

Ограниченные пропускные способности тоннеля объективно сдерживали развитие транзитного потенциала Украины на ключевом европейском направлении. Ведь, Бескидский тоннель входит в Пятый Паневропейский транспортный коридор, проходящий по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).

Необходимость строить проходящий параллельно старому новый тоннель, а не вкладывать деньги в реконструкцию старого, связана с тем, что закрыть тоннель на капитальный ремонт без значительных логистических проблем не было возможности.

«Старый однопутный тоннель в аварийном состоянии. Чтобы провести его капитальный ремонт нужно было закрыть тоннель на два года. Соответственно, прервать сообщение по основному ходу между Закарпатской и Львовской областью на два года», - сообщил экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. Таким образом, в «Укрзализныце» приняли решение построить новый тоннель.

Второе дыхание Бескидов

В отличии от старого, новый Бескидский тоннель имеет две колеи, а его длинна составляет 1765 метров. Стоит отметить, что это второй по длине железнодорожный тоннель в Украине после Лугутинского, что на Луганщине. Правда, он, к сожалению, сейчас находится на территории оккупированной Россией.

Новый Бескидский тоннель, помимо наличия двух колей, имеет ряд других преимуществ. Так, в новом железнодорожном тоннеле, в отличие от старого, наивысшая точка будет на входе со стороны Львовской области, что позволит экономить электроэнергию.

«Старый тоннель идет параллельно новому. Различие в том, что в старом точка перелома (высшая точка) была посредине, а в новом эта точка на входе в тоннель со стороны Львовской области. Это значит, что при входе в тоннель поезд уже начинает спускаться и тормозить, соответственно будет включаться рекуперация электровоза ( при торможении электродвигатели начинают работать как электрогенераторы – УНИАН). В старом тоннеле поезд до средины должен был идти под тягой", - отметил Александр Кава.

Эксперт отмечает, что груженные поезда идут в основном в сторону Закарпатья и такое проектное решение позволит экономить электроэнергию. Кроме этого, пуск туннеля, по ожиданиям инженеров, позволит Украине в несколько раз увеличить объем транзитных и внутренних железнодорожных перевозок. Ведь, пропускная способность через новый двухпутный тоннель увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость движения через туннель вырастет с 40 до 60 км/ч.

В свою очередь, и. о. председателя правления «Укрзализныця» Евгений Кравцов в комментарии УНИАН отметил, что новый Бескидский тоннель ускорит доставку грузов в Европу, ведь грузооборот по этому направлению постоянно растет в связи с заработавшей с 2014 года Зоной Свободной торговли.

«За последний год мы наблюдаем рост грузооборота в Европейский Союз. В общем через старый Бескидский тоннель лишь за последний год перевезено 20 миллионов тонн грузов. В частности, объемы перевозок продукции в страны Евросоюза через сухопутные переходы увеличили наши металлургические, химические и аграрные предприятия. Поэтому развитие железнодорожного сообщением с ЕС является не просто важным, а стратегическим шагом для Украины», - сказал Кравцов.

Кроме того, руководитель «Укрзализныци» выразил уверенность, что Бескидский тоннель улучшит и пассажирское сообщение городов-миллионников с Закарпатьем.

«Планируем запустить поезд «Интерсити» между Львовом и Закарпатьем», - сообщил Кравцов.

Вместе с тем, эксперт экономического развития и транспортной инфраструктуры в Украинском институте будущего Ярослав Пылыпчук считает, что с запуском нового Бескидского тоннеля Украине не стоит сбавлять темпы инфраструктурного обновления.

«Для Украины этот проект очень важен, так как он является окном в Европу. Однако, с другой стороны наша страна должна иметь около тридцать-пятьдесят таких масштабных реализованных проектов за годы независимости в других сферах инфраструктуры. Поэтому одного проекта такого масштаба за пятнадцать лет недостаточно. Я думаю главная причина того, что этот проект реализовывался четырнадцать лет - это смена политической власти. Очень часто менялось правительство. Соответственно, терялось время для реализации этого проекта», - сказал Пылыпчук УНИАН.

Как бы то ни было, в четверг, 24 мая, Украина получила хороший повод для радости: мы стали ближе к Европе.

Александр Куницкий