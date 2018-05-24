На Житомирщине прокуратура взялась за расследование некачественного ремонта дороги регионального значения

В незаконной сделке фигурируют по меньшей мере два должностных лица, точное количество их устанавливается.

В Житомирской области прокуратура начала уголовное производство по факту некачественного ремонта автомобильной дороги регионального значения Р-18 «Попельня-Сквира-Володарка-Ставище», выполненного за бюджетные средства.

Об этом кореспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, вчера Коростышевской местной прокуратурой на основании материалов Управления защиты экономики в области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о растрате должностными лицами имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору, по ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Установлено, что должностные лица Службы автомобильных дорог в области по предварительному сговору с должностными лицами частного предприятия «Автомагистраль» провели некачественный ремонт автомобильной дороги общего пользования.

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При этом они завысили объемы и стоимость работ, чтобы присвоить бюджетные средства.

«В этом деле фигурируют не менее двух чиновников, точное количество их пока устанавливается, однако дело возбуждено не против них, а по факту хищения денег», - отметила Гоша.

Также уже известно, что в августе прошлого года между областной Службой автомобильных дорог и частным предприятием был заключен договор на выполнение текущего среднего ремонта автомобильной дороги регионального значения «Житомир-Попельня-Сквира-Володарка-Ставище» за бюджетные средства стоимостью более 86 млн грн.

Однако технической экспертизой, проведенной ГП «Научно-технический центр «Дорожный контроль качества» установлено, что ремонт этой дороги выполнен некачественно, с грубыми нарушениями технологии и технических требований.

«Вместе с тем, на ненадлежащем выполнении подрядчиком работ на этом участке дороги акцентировал внимание также и премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины 23 мая 2018 года. Сейчас в уголовном производстве начато досудебное расследование, которое проводят местные органы полиции. Коростышевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство », - подчеркнула Гоша.

Проводятся предусмотренные действующим законодательством следственные действия с целью установления виновных должностных лиц и размера причиненного государству ущерба.