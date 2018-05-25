На ремонт украинских дорог необходимо полтора триллиона гривень – нардеп

Депутат утверждает, что катастрофическая проблема с дорогами в Украине возникла из-за коррупции и непрозрачных тендеров.

На ремонт украинских дорог необходимо полтора триллиона гривень.

Об этом заявил нардеп Александр Шевченко в эфире программы "Право на владу".

Нардеп отметил, что на ремонт украинских дорог необходима космическая сумма, неподъемная для украинского бюджета.

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"В Украине примерно 120 тысяч километров местных дорог и 47 тысяч километров дорог государственного значения. Чтобы их отремонтировать, нужна космическая сумма. Все это происходит из-за неподходящих темпов и качества проведения работ. Поэтому большинство средств пропадает или из-за некачественно выполненных работ, или просто оседает в карманах чиновников", - добавил нардеп.