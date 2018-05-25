На ремонт украинских дорог необходимо полтора триллиона гривень – нардеп

04:27, 25 мая 2018
Транспорт/Связь
700
Украинские дороги требуют капитального ремонта / фото УНИАН

Об этом заявил нардеп Александр Шевченко в эфире программы "Право на владу".

Нардеп отметил, что на ремонт украинских дорог необходима космическая сумма, неподъемная для украинского бюджета.

Читайте такжеВ этом году ямочным ремонтом собираются отремонтировать 50% дорог

"В Украине примерно 120 тысяч километров местных дорог и 47 тысяч километров дорог государственного значения. Чтобы их отремонтировать, нужна космическая сумма. Все это происходит из-за неподходящих темпов и качества проведения работ. Поэтому большинство средств пропадает или из-за некачественно выполненных работ, или просто оседает в карманах чиновников", - добавил нардеп.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#ремонт дороги