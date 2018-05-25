В России внезапно уволился куратор безопасности Крымского моста

Чиновник, отвечающий за транспортную безопасность Крымского моста и подходов к нему, уволился по собственной инициативе.

Глава ведомственной охраны Минтранса Игорь Шерстников, отвечающий за транспортную безопасность Крымского моста и подходов к нему, уволился по собственной инициативе.

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Об этом сообщает "РБК".

Его обязанности до назначения нового руководителя будут выполнять заместители.

Публичных комментариев Шерстникова по этому поводу нет

Как сообщал УНИАН, при строительстве Керченского моста, который соединил Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом, были допущены серьезные нарушения.

Отмечается, что на опорах Крымского моста не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.