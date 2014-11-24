Новая процедура назначений на авиарейсы полностью исключает коррупцию - эксперт

Такую точку зрения высказал авиационный эксперт, главный редактор специализированного авиационного Интернет-портала «Wing.com.ua» Андрей Шор.

«Документы, разработанные украинскими госорганами, часто содержат такие процедуры их применения, в которых намеренно оставлено «поле для маневра», создающее предпосылки для коррупции. В противовес этому, разработанный Госавиаслужбой «Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий» содержит четкую процедуру и это делает абсолютно невозможной коррупцию при выдаче прав на выполнение пассажирских авиарейсов», - заявил Шор.

В документе Госавиаслужбы максимально детально указаны перечень документов, необходимых для подачи заявки на получение прав эксплуатации воздушных линий, порядок предоставления этих документов и порядок уведомления авиаперевозчиков относительно участия в заседаниях Комиссии, выдающей разрешение на эксплуатацию воздушных линий.

«График и периодичность заседаний Комиссии, процедура открытого голосования по вопросу удовлетворения заявок являются четкими и прозрачными. Публикация результатов рассмотрения заявок в течение трех дней после заседания Комиссии и оформление документа на право эксплуатации воздушной линии в течение пяти дней с момента принятия решения делают невозможным какие-либо «закулисные игры» в вопросе получения прав на осуществления полетов. «Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий» является образцом антикоррупционного регуляторного документа. Он соответствует передовой европейской практике и позволит сделать получение назначений на авиарейсы максимально прозрачным» - уверен Шор.

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Как сообщал УНИАН, Госавиаслужба в октябре разработала и приняла новый Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий, предусматривающий прозрачный механизм предоставления таких прав на основании равенства перевозчиков относительно доступа к рынку и определение критериев победителя на основании структуры собственности, опыта работы и возможностей развития. В ноябре приказ Госавиаслужбы был зарегистрирован Министерством юстиции. Документ вступит в силу после публикации в официальной прессе.

Комментируя необходимость внедрения документа, глава Госавиаслужбы Денис Антонюк подчеркивал, что новые правила учитывают конкурентные преимущества перевозчиков и прозрачность структуры их собственности, как это предусматривают соглашения о едином авиапространстве и об ассоциации с Евросоюзом.

В вою очередь министр инфраструктуры Максим Бурбак подчеркивал, что новый порядок будет также способствовать развитию внутренних перевозок.