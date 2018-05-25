В Киеве запретят движение транспорта по дорогам, прилегающим к НСК "Олимпийский" (схема)

Ограничения в связи с проведением финала Лиги Чемпионов начнут действовать с 20:00 25 мая и будут продолжаться до 06:00 27 мая.

Сегодня вечером в Киеве запретят движение транспорта на дорогах, прилегающих к НСК "Олимпийский". Все - из-за финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая. В центре столицы организуют полуторакилометровую пешеходную зону.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Непроездными будут Крещатик и улицы вокруг парка Шевченко.

Ограничения в связи с проведением финала Лиги Чемпионов начнут действовать с 20:00 25 мая и будут продолжаться до 06:00 27 мая.

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На этот период количество общественного транспорта коммунальные службы обещают увеличить, а завтра в день проведения матча наземный транспорт и метрополитен будет работать на три часа дольше.

Киевлянам советуют не выезжать в центр города собственным транспортом, а припаркованные возле стадиона авто будут эвакуировать. Парковки вокруг НСК «Олимпийский» предусмотрены лишь для автобусов болельщиков.

К стадиону можно будет добраться только пешком.

Подробнее с ограничения в движении Киевом можно ознакомиться здесь.