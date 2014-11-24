За прошедшие сутки 1,3 тыс. железнодорожников боролись со снегом

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), наибольшая толщина снежного покрова наблюдалась на станциях Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), в частности, в Киеве, Казатине, Фастове, где толщина покрова достигла 9, 5 и 13 см соответственно.

«Работы по очистке путей и стрелочных переводов от налипания мокрого снега продолжаются круглосуточно», - подчеркивает «Укрзализныця».

По данным пресс-службы, для уборки снежных заносов вокзалов, станций и путей в зимний период 2014-2015 годов структурные подразделения путевого хозяйства ведомства подготовили 123 снегоочистителя и 103 единицы снегоуборочной техники.

Также «Укрзализныця» выполнила средний ремонт 637 стрелочных переводов, 342 - заменила на пригодные к использованию, а 211 - на новые. Кроме того, 23,65 тыс. стрелочных переводов оборудовано электрообогревом, 14 тыс. - системой пневмообдувки.

Читайте такжеНа Юго-Западной железной дороге из-за обледенения проводов задерживаются поезда

Кроме того, пресс-служба подчеркивает, что понижение температуры осложнило ситуацию на автодорогах и железнодорожных переездах. Так, 23 ноября на одном из переездов Львовской железной дороги, оборудованном сигнализацией и двумя шлагбаумами, а также с дежурным, водитель легкового автомобиля при открытых шлагбаумах не справился с управлением и въехал в кювет перед переездом.

«От удара автомобиль развернуло на пути. Пострадавших нет, однако из-за происшествия был нарушен график пригородного движения - три пригородных электропоезда задержаны почти на полтора часа», - отмечает «Укрзализныця».

В связи с этим ведомство обращается ко всем водителям автотранспортных средств с просьбой быть внимательными и осторожными при пересечении переездов, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» к 1 ноября завершила подготовку пассажирских вагонов, железнодорожного полотна и путевой техники к работе в зимний период.

В частности, по состоянию на конец октября железнодорожники подготовили 976 км железнодорожных путей, а также 2,7 тыс. пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины функционируют 125 вокзалов, в том числе 19 внеклассных вокзалов, 12 вокзалов первого класса, 36 - второго класса, 58 - третьего класса.