Новый закон для развития украинского судостроения является лишь первым шагом в деле поддержки отрасли - гендиректор SMG

Отмечается, что украинский судовладелец должен рассчитывать на льготные кредиты по контрактам, размещаемым на украинских верфях.

Новый закон о развитии украинского судостроения упростит работу судостроительных предприятий, поскольку создает условия нормального взаимодействия между таможней, заказчиком и исполнителем, но является лишь первым шагом на пути поддержки национального производителя.

Так прокомментировал УНИАН генеральный директор Smart Maritime Group Василий Федин подписанный президентом Украины Петром Порошенко 23 мая в ходе рабочей поездки в Николаев закон о сохранении и развитии отечественного судостроения.

Говоря о преимуществах нового закона, Федин отметил: «Действовавшее ранее годичное ограничение режима переработки не отражало реальную продолжительность производственных процессов, связанных с судоремонтом. Судостроитель постоянно сталкивался с необходимостью продления этого режима, что порождало ненужную бюрократическую волокиту и увеличивало стоимость для заказчика и, в итоге, снижало конкурентоспособность украинских верфей на внешних рынках».

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Между тем, по словам Федина, первоочередными проблемами для отрасли на сегодня продолжают оставаться: наличие военного конфликта, затянувшаяся турбулентность в экономике, высокие процентные ставки, а также недоступность кредитного ресурса.

«В этой связи критически важным для украинского судостроения является полноценный запуск созданного Экспортно-кредитного агентства, которое обеспечит промышленникам доступ к денежному ресурсу по адекватной стоимости. Также немаловажными инструментами должны стать внедрение государственных программ поддержки приобретения и строительства внутреннего грузового флота. Украинский судовладелец должен рассчитывать на льготные кредиты по контрактам, размещаемым на украинских верфях», - подчеркнул Федин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 марта 2018 года приняла в первом чтении и в целом проект закона о сохранении и развитии отечественной судостроительной промышленности, который предполагает увеличение общего срока переработки товаров на таможенной территории Украины для предприятий судостроительной отрасли с 365 до 730 дней. «За» соответствующий законопроект №6475 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности)» проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Справка УНИАН. Smart Maritime Group (SMG), являющаяся судостроительным направлением инвестиционно-промышленной группы Смарт-Холдинг, объединяет две судостроительные верфи - Николаевскую и Херсонскую.

В 2017 году SMG нарастила объемы судоремонта вдвое, по сравнению с 2016 годом, - до 78 судов против 46. Консолидированная выручка подразделений компании от реализации товарной продукции по итогам 2017 года достигла 317 млн грн.