«Укрзализныця» хочет купить у Крюковского вагонзавода новый пассажирский дизель-поезд

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что об этом шла речь во время встречи по вопросам обновления железнодорожного подвижного состава с участием заместителя министра инфраструктуры Владимира Корниенко, представителей "Укрзализныци" и КВСЗ.

«Укрзализныця рассматривает возможность приобретения пассажирского дизель-поезда новой серии - для пассажирских перевозок в пригородном и межрегиональном сообщениях», - сказано в пресс-релизе министерства.

В пресс-службе со ссылкой на заместителя генерального директора «Укрзализныци» Александра Зародова сообщили, что дизель-поезд успешно прошел испытания на горных участках Карпат и имеет положительное заключение межведомственной комиссии по приемке.

«С технической точки зрения, поезд соответствует европейским стандартам, по условиям комфорта - требованиям современности, имеет герметичные межвагонные переходы, систему климат-контроля, удобные кресла для пассажиров, один из вагонов оборудован для перевозки маломобильных пассажиров», - цитирует пресс-служба Зародова.

Читайте такжеКрюковский вагзавод уменьшил выпуск грузовых вагонов на 80%

В свою очередь, председатель Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько сообщил, что дизель-поезд может курсировать как на пригородных, так и на межрегиональных маршрутах. Максимальная эксплуатационная скорость состава достигает 140 км/ч. Поезд состоит из трех вагонов, насчитывает 280 сидячих мест (может перевозить 667 пассажиров с местами «стоя»).

«В дальнейших планах Крюковского вагоностроительного завода по такому же принципу изготовить модель нового электропоезда для пригородного и регионального сообщений», - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее УНИАН сообщал, что "Укрзализныця" купит вагоны и поезда у Крюковского завода на 1,6 млрд грн.

Также сообщалось, что новый пригородный дизель-поезд тестировали специалисты "Укрзализныци", Крюковского вагонзавода, Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта и Государственного научно-исследовательского центра «Укрзализныци» в период с 9 по 14 сентября на Львовской железной дороге. По результатам испытания, поезд получил высокую оценку.

КВСЗ в сентябре представил указанный дизель-поезд на международной специализированной выставке "ИнноТранс" в Берлине.

Львовская железная дорога заинтересовалась в приобретении данного поезда, поскольку в настоящее время парк дизель-поездов на магистрали изношен еще больше, чем пригородный парк в целом – на 98%.

КВСЗ в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов по сравнению с 2012 годом на 48,3% - до 5 316 шт.

Ранее "Укрзализныця" заявляла о планах приобрести в 2015 году у Крюковского вагоностроительного завода 15 дизель-поездов.

Справка УНИАН. Трехвагонный состав пригородного дизель-поезда предназначен для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных участках железнодорожной колеи 1520 мм с эксплуатационной скоростью до 140 км/ч. Срок службы вагонов – 40 лет.

Поезд имеет герметичные межвагонные переходы, системы климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигации и связи, WI-FI и другие удобства.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.