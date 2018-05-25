Омелян рассказал о судьбе госкомпании «Автомобильные дороги Украины»

В 2016 году Кабинет министров Украины отменил ликвидацию «Автомобильных дорог Украины», начатую летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и возобновил работу компании.

Подразделения государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» будет расформировано или реорганизовано для обслуживания дорог областного значения.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы "Право на владу".

«Относительно ГАК «Автомобильные дороги Украины». В связи с децентрализацией «Укравтодора» многие из подразделений будут расформированы или реорганизованы для обслуживания дорог областного значения. Но вопрос этой компании является в том, что на ней висит большая задолженность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2016 года Кабинет министров Украины отменил ликвидацию государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины», начатую летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и возобновил работу компании.

Представляя на заседании Кабмина соответствующий проект акта об отмене ликвидации государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины», министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что необходимость принятия данного решения обусловлена тем, что на сегодня более 90% работ по эксплуатационному содержанию дорог общего пользования выполняют дочерние компании этого предприятия.

В свою очередь, присутствующий на заседании вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион предложил на уровне правительства поручить Мининфраструктуры и «Укравтодору» в течение месяца разработать соответствующие мероприятия по реформированию «Автомобильных дорог Украины» и представить их на рассмотрение членам Кабмина.

Между тем, в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины «Укравтодор» со ссылкой на главу ведомства Славомира Новака сообщили, что в настоящее время уже разработан пошаговый план реформирования ГАК «Автомобильные дороги Украины", рассчитанный на 2 года.

Отмечается, что в процессе ликвидации госкомпании оказалось, что в настоящее время ее невозможно ликвидировать, поскольку ее долги превышают стоимость предприятия.

Позднее председатель компании "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко сообщил на своей странице в сети Facebook, что на украинском рынке не существует компаний, которые смогли бы обеспечить круглогодичное содержание 170 тыс. км дорог государственного и местного значения.