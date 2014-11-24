Госфининспекция не выявила нарушений при проведении госзакупок для железных дорог

Государственная финансовая инспекция Украины по итогам проведенной внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), не зафиксировала нарушений действующего законодательства относительно работы ведомственного комитета по конкурсным торгам.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что такие выводы инспекции указаны в акте ревизии, которая проходила со 2 по 29 октября текущего года.

Напомним, в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры была назначена проверка деятельности «Укрзализныци», провести которую было поручено Госфининспекции до 29 октября, и, которая, в частности, должна была установить, были ли допущены какие-либо нарушения при проведении госзакупкок для нужд отрасли на 2014 год.

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«Ряд выводов Госфиниспекции "Укрзализныця" считает необоснованными, предвзятыми, а некоторые из них – неправомерными и подлежащими исключению из акта ревизии. Учитывая это, 19 ноября "Укрзализныця" направила Госфининспекции возражения и замечания к акту внеплановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ведомства», - подчеркивается в сообщении.

В частности, "Укрзализныця" не соглашается с обвинением Госфининспекции в нарушении порядка списания объектов государственной собственности и причинении в результате этого материального ущерба предприятию, подчеркивая, что в соответствии с нормами действующего законодательства, основанием для списания основных средств является приказ железнодорожной госадминистрации.

«Замечание Госфининспекции о том, что их списание осуществлено без разрешения Мининфраструктуры, является безосновательным, как и обвинения в нанесении материального ущерба. Поскольку объекты основных средств полностью амортизированы, их остаточная стоимость равна нулю, а, следовательно, списание этих средств не приводит к убыткам", - утверждает «Укрзализныця».

Кроме того, ведомство не соглашается с замечаниями инспекции относительно нарушений в процедуре отражения стоимости своих активов в бухгалтерском учете, в частности, учета стоимости жилья.

Так, по мнению "Укрзализныци", работники Госфининспекции при рассмотрении данного вопроса продемонстрировали "двойные стандарты оценок финансово-хозяйственной деятельности ведомства".

«Укрзализныця оказалась в ситуации, когда одни проверяющие Государственной финансовой инспекции квалифицируют неотражение в балансе приобретенных квартир как нарушение и занижение активов, а учет этих активов другие проверяющие инспекции считают нарушением и завышением активов», - сказано в письме «Укрзализныци» в адрес Госфининспекции.

Также «Укрзализныця» направила и другие замечания по некоторым пунктам, указанным в акте ревизии Госфининспекции, и настаивает на внесении соответствующих корректив в акт и изменении позиции инспекции относительно изложенных ею замечаний.

Как сообщал УНИАН, выездная ревизия Госфининспекции осуществлялась непосредственно в помещении "Укрзализныци" и, по мнению последней, закончилась с нарушением действующего законодательства, в частности, изъятием оригиналов документов ведомства. В этой связи ведомство обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку таким действиям.

18 ноября ведомственная комиссия Мининфраструктуры, созданная по поручению премьер-министра Арсения Яценюка, завершила проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци». Комиссия изначально планировала закончить данную проверку ведомства до 18 октября, а затем продлила срок ее проведения сначала до 7 ноября, а потом до 18 ноября.

Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая занялась проверкой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци», на период проведения которой исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя - Максима Бланка.