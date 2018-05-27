Из Одессы в Болгарию: в Украине заявили о начале строительства новой дороги

Дорогу «Одесса-Варна» собираются строить с помощью средств ЕС.

Украина и Болгария договорились об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, передает пресс-служба украинского лидера.

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"Мы договорились, что активизируем вопрос строительства дороги по транспортному коридору от Одесской области, через территорию Румынии, в Болгарию. Надеюсь, что на нашей стороне будут и ресурсы Евросоюза. Мы привлечем и наших румынских партнеров. И будем делать все возможное для того, чтобы в ближайшее время сделать так, чтобы за рулем машины за несколько часов можно было бы доехать с Одессы до Варны", - сказал Порошенко.

Бойко Борисов также подтвердил заинтересованность Болгарии в развитии четвертого европейского коридора, который пролегает через Болгарию и Румынию в Украину и в строительстве моста, который позволит соединить Одесский регион с болгарской Варной и Бургасом. Соответствующие консультации с румынской стороной уже активно ведутся, отметил он.

Отметим, о желании привлечь средства ЕС Порошенко заявлял еще в 2015 году.