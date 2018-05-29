Чешская авиакомпания возобновила полеты Прага-Одесса-Прага

На начальном этапе Czech Airlines будут выполнять два рейса из Одессы в неделю – по вторникам и пятницам.

Авиакомпания Czech Airlines (Чешские авиалинии) возобновила выполнение регулярных полетов на направлении Прага-Одесса-Прага.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Одесса", отметив, что рейсы возобновлены с 25 мая.

На начальном этапе авиакомпания будет выполнять два рейса из Одессы в неделю – по вторникам и пятницам.

Вылет из Одессы в 5:00, прибытие в Прагу в 7:10. Отбытие из Праги в 23:45, прибытие в Украину – в 1:55.

В период с 17 июня также будет введен дополнительный рейс по воскресеньям.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

CSA Czech Airlines - национальная авиакомпания Чешской Республики, базирующаяся в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге. Компания выполняет рейсы по Европе, Ближнему Востоку и Азии. Является членом альянса авиакомпаний SkyTeam. Флот авиакомпании состоит из 16 самолетов Airbus и ATR различных модификаций.