Украина договорилась с Францией о поставке полусотни вертолетов Airbus для МВД

Общая стоимость договора, подписанного представителями украинского и французского правительства, превышает 550 млн евро.

Украинская и французская стороны подписали в Париже договор относительно системы авиационной безопасности, которая предусматривает поставку Украине 55 современных вертолетов компании Airbus Helicopters.

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Как сообщается на сайте МВД Украины, документ подписали министр внутренних дел Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

Отмечается, что новые вертолеты будут выполнять задачи для ГСЧС, Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полиции. По словам Авакова, уже в этом году Украина получит первые четыре вертолета для новой службы реагирования МВД, которые будут выполнять спасательную и медицинскую функции.

«Сегодня мы подписали договор между французской и украинской сторонами, общая стоимость которого около 551 миллионов евро. По условиям Соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а потом еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет – модели Н225 – вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины», - отметил он.

Соглашение касается вертолетов трех моделей – Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства МИ-8.

Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма в 1 миллиард гривень на обновление вертолетного парка. Французская сторона предоставляет отличные финансовые условия. В том числе – кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Компания «Airbus Helicopters» — одна из крупнейших авиастроительных компаний, производит одноименные пассажирские, грузовые, военно-транспортные воздушные машины.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Запорожье впервые поднялся в небо новый украинский вертолет от компании «Мотор Сич». Компания намерена пройти сертификацию нового гражданского вертолета МСБ-2 "Надія" до конца этого года.