АМКУ нашел виновных в резком подорожании автогаза: обвинил ряд сетей АЗС в сговоре

Согласно предварительным выводам АМКУ, группы "Надежда", WOG, ОККО, "Авантаж 7" и "Факторинг Групп" действовали в нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по итогам расследования дела о повышении цен на сжиженный газ летом 2017 года опубликовал предварительные выводы, согласно которым компании "Надежда", WOG, ОККО, "Авантаж 7" и "Факторинг Групп" действовали в нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Согласованные действия вышеупомянутых субъектов хозяйствования заключались в похожем повышении цен на сжиженный газ, при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий, что привело к ограничению конкуренции. По результатам рассмотрения дела было предложено признать вышеуказанные согласованные действия ответчиков по делу нарушением законодательства о защите экономической конкуренции", - сказано в сообщении.

Сообщается, что следующие заседания комитета по этому делу назначены на 29 и 31 мая.

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Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и АМКУ разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа цены достигли значений 16,49-16,99 гривни за литр, после чего ценовая ситуация на рынке стабилизировалась.

31 августа в АМКУ сообщили о намерении провести проверку ряда компаний-трейдеров по сжиженному газу.

26 декабря 2017 года Антимонопольный комитет в ходе расследования возможных антиконкурентных и согласованных действий, которые привели к росту цен на сжиженный газ в Украине в августе 2017 года, привлек в качестве ответчиков компании-нефтетрейдеры, которые входят в группы WOG, ОККО и "Надежда".