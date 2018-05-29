Путь в Европу: сколько денег и времени потратили на новый Бескидский тоннель (цифры)

"Укрзализныця" предоставила данные о строительстве тоннеля на границе Львовской и Закарпатской областей.

Общая стоимость Бескидского тоннеля в Карпатах, который открыли 24 мая, составила 2,93 миллиарда гривень.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на "Укрзализныцю", предоставившей также и другие данные по строительству.

Во время возведения тоннеля было привлечено 155 рабочих и 30 единиц строительной техники.

Для строительства было использовано 2,5 тысячи металлоконструкций временного крепления, 32,4 тысячи кубометров монолитного бетона временного крепления, 4,7 тысячи тонн армирования постоянной отделки тоннеля, 49,4 тысячи кубометров монолитного бетона постоянной отделки тоннеля и 67 тысяч кубометров гидроизоляционной мембраны.

Также строители обустроили систему безопасности в туннеле. В частности, были построены противопожарные насосные станции, в которые входят шесть противопожарных резервуаров по 72 кубометра каждый, три резервуара со стороны Восточного и три резервуары со стороны Западного портала. Установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Кроме того, обустроены три аварийных перехода, которые соединяют новый тоннель со старым одноколейным, расположенным на расстоянии 30 метров. Старый тоннель сохраняется как составная часть комплекса нового тоннеля. Его будут использовать не только для эвакуации людей в случае аварийных ситуаций, но и как рабочую штольню по обслуживанию нового тоннеля.

В целом было проложено 7 километров железнодорожных путей, из них 3,5 километра - именно в тоннеле. Длина тоннеля составляет 1 765 метров, ширина - 10,5 метра, высота - 8,5 метра.

Время, затрачиваемое подвижным составом на то, чтобы полностью пройти тоннель, составляет 2 минуты на скорости 60 километров/час. Новый Бескидский тоннель сможет пропускать до 100 пар поездов в сутки, в то время, как пропускная способность одноколейного тоннеля составляла до 47 поездов со скоростью 15-40 км/час.