В ямы на украинских дорогах в этом году "закопают" 2-3 миллиарда гривень

Министр инфраструктуры отметил, что вопрос качества ямочного ремонта вызывает вопросы.

На ямочный ремонт из Дорожного фонда в 2018 году будет направлено 2-3 миллиарда гривень, что составляет около 10% фонда.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии УНИАН.

"На текущий ремонт направлено менее 50% необходимых средств. Это около 2-3 миллиарда гривень. То есть 10% от суммы Дорожного фонда – 32,6 миллиарда гривень. Все остальное - это средний и капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство", - сказал он.

Омелян отметил, что вопрос качества ямочного ремонта вызывает вопросы. "Качество также должны контролировать местные общины", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объёме 11,53 миллиарда гривень будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. Также 60% Дорожного фонда в объёме 19,56 миллиарда гривень будет направлено на дороги государственного значения.

"Укравтодор" намерен отказаться от проведения ямочного ремонта до 2020 года.