Львов будет проводить монетизацию льгот на проезд с 2019 года

В этом году местная власть будет возвращать перевозчикам средства, которые они тратят.

Во Львове монетизация льгот на проезд будет проводиться с 2019 года.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

По его словам, средства на монетизацию льгот в этом году в бюджете города не предусмотрены.

«Мы в этом году на это средства в бюджете не предусматривали и у нас этих средств физически нет. В следующем году - бесспорно», - отметил мэр.

Он добавил, что в этом году местные власти будут возвращать перевозчикам средства, которые они тратят.

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«Заложена сумма больше 20 млн грн, мы эту сумму существенно будем увеличивать», - сказал городской голова.

По информации Садового, для монетизации льгот на следующий год в бюджете города нужно будет предусмотреть 400 млн грн.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области льготным категориям населения будут компенсировать средства за проезд ежемесячными выплатами в размере не менее 135 грн на человека.