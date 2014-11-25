Изменения в процедуре выдачи разрешений на выполнение авиарейсов, предложенные Государственной авиационной службой в новом «Порядке предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий» вызвали много нареканий в экспертной среде, но без этих изменений невозможно развитие внутренних авиаперевозок, уверен авиационный эксперт, главный редактор Интернет-портала Trans-port Михаил Кушнир.

Напомним, изменения предполагают выдачу разрешений на выполнение регулярных или чартерных авиарейсов за рубеж только при наличии у авиакомпаний внутренних рейсов по Украине. Данная норма вступит в силу с отсрочкой – не ранее ноября 2015 года.

Как отмечает Михаил Кушнир, Госавиаслужба предложила авиакомпаниям достаточно лояльное соотношение международных и внутренних рейсов: на каждые 15 международных рейсов авиакомпания должна совершать минимум один внутренний по одному из таких направлений, как Львов или Одесса, или на каждые 30 международных рейсов совершать минимум один внутренний рейс для менее популярных направлений, таких как Харьков, Черновцы, Ужгород и другие.

Читайте такжеНовая процедура назначений на авиарейсы полностью исключает коррупцию - эксперт«Развитие рынка внутренних авиаперевозок - дело неблагодарное, но важное. Уверен, что в Госавиаслужбе понимают, что время для развития сейчас не лучшее. Скорее всего, поэтому норма о наличии внутренних рейсов и вводится с отсрочкой», - отмечает Михаил Кушнир.

К тому же, эксперт уточняет, что требование по наличию внутренних рейсов будет касаться только получения авиаперевозчиками новых назначений и не распространяется на уже имеющиеся у авиакомпании назначения.

«Конечно для авиакомпаний это (внутренние рейсы – прим.) менее рентабельно, чем международные рейсы. Но хорошая прибыль на международных рейсах позволит им компенсировать низкий результат на внутренних», - отметил Михаил Кушнир.

Ряд внутренних направлений, по словам эксперта, является вполне привлекательными, особенно в сезон. «Одесса летом, Ивано-Франковск зимой всегда заполнены и спрос есть на большее количество рейсов. Заполняемость рейсов на Львов держится на хорошем уровне в течение всего года», - отмечает Михаил Кушнир.

«Проблема в том, что большинство авиакомпаний, особенно это касается лоу-костов, приходят в Украину не для того, чтобы развивать рынок, а для получения прибыли. Поэтому подобные соцобязательства вряд ли их радуют», - добавил эксперт.

Помимо привлекательных внутренних направлений, таких как Одесса, Львов, эксперт отметил растущий интерес к Херсону, в связи с аннексией Крыма и военными действиями на востоке Украины этот аэропорт рассматривается компаниями как альтернатива Симферополю.

Напомним, Госавиаслужба Украины приняла новый «Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий», предусматривающий прозрачный механизм предоставления указанных прав на основе равенства перевозчиков на доступ к рынку и определение критериев победителя на основе структуры собственности, опыта работы и возможностей развития. В ноябре приказ Госавиаслужбы был зарегистрирован Министерством юстиции Украины.