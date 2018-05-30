В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда

«Укрзализныця» повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Второй этап повышения должен состояться с 1 октября.

Государственная компания «Укрзализныця» с сегодняшнего дня повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Индексация тарифов на 12%, начиная с этих суток, началась. На все направления», - сообщили в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с 1 апреля, однако этого не произошло в связи с тем, что соответствующий приказ не прошел все уровни согласования. Проектом приказа предусматривается проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%. Второй этап должен состояться с 1 октября.

В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.