Новые правила назначения на авиамаршруты не создают барьеров для авиакомпаний, включая иностранные лоу-косты - Госавиаслужба

Новые правила предоставления прав на эксплуатацию авиалиний, разработанные Государственной авиационной администрацией Украины, не противоречат законодательству Украины и Европейского союза, а также не создают дополнительных препятствий в деятельности перевозчиков, включая иностранные компании – лоу-косты.

Об этом говорится в специальном письме Госавиаадминистрации, направленном руководству авиакомпании «Wizz Air Украина» и текстом которого располагает УНИАН.

«Новые правила определяют процедуру назначений, отзыва, ограничения трафика или отказа в назначениях для украинских иностранных перевозчиков, вне зависимости от формы собственности или положений сертификата эксплуатанта. – говорится в письме. – В то же время, правила не касаются уже налаженной деятельности перевозчиков, уже имеющихся у них прав на эксплуатацию авиалиний. Эти правила будут применимы только при заявке на новые маршруты».

Комментируя ситуацию, глава Госавиаслужбы Денис Антонюк подчеркнул, что письмо во многом разъяснило позицию авиавластей Украины и дало ответ на вопросы со стороны авиакомпании.

«Мы провели переговоры с руководством «Wizz Air Украина», на которых присутствовал министр инфраструктуры Максим Бурбак. Мы объяснили и разъяснили новые правила. У меня стойкое ощущение, что компанию кто-то намеренно настраивал на негативное восприятие новых правил», - отметил Антонюк.

Он сказал, что в ходе беседы Госавиаслужба не раз обращала внимание на то, что причин прекращать полеты нет никаких. «У «Wizz Air Украина» есть большой пул назначений, по которым они могут летать без изменений и без дополнительных требований. Все, что у «Визз Эйр» есть – можно использовать и добавлять новые маршруты из тех, которые уже имеются у них в правах, - сказал Антонюк. – Мне показалось, что авиакомпания осталась удовлетворена».

УНИАН также обратился за комментариями к представителям «Wizz Air Украина».

Читайте такжеЭксперт: развитие рынка внутренних авиаперевозок - дело неблагодарное, но важноеКак сообщал УНИАН, Госавиаслужба в октябре разработала и приняла новый Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий, предусматривающий прозрачный механизм предоставления таких прав на основании равенства перевозчиков относительно доступа к рынку и определение критериев победителя на основании структуры собственности, опыта работы и возможностей развития. В ноябре приказ Госавиаслужбы был зарегистрирован Министерством юстиции. Документ вступит в силу после публикации в официальной прессе.

Комментируя необходимость внедрения документа, глава Госавиаслужбы Денис Антонюк подчеркивал, что новые правила учитывают конкурентные преимущества перевозчиков и прозрачность структуры их собственности, как это предусматривают соглашения о едином авиапространстве и об ассоциации с Евросоюзом.

В свою очередь министр инфраструктуры Максим Бурбак подчеркивал, что новый порядок будет также способствовать развитию внутренних перевозок.

«Wizz Air Украина» - первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air, которая является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе.