Гройсман пообещал за месяц решить вопрос с «евробляхами», но при одном условии
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал за месяц урегулировать вопрос с автомобилями с европейской регистрацией, на которых ездят украинцы без соответствующего таможенного оформления, в случае делегирования парламентом правительству соответствующих полномочий.
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Об этом Гройсман заявил в ходе заседания правительства.
«Правительство не может это урегулировать собственным решением. Это должен решить украинский парламент. Но если парламент делегирует это право правительству - я обещаю, что за один месяц мы его урегулируем справедливо», - сказал он.
Гройсман отметил, что на данный момент парламент думает о способе решения данного вопроса.
Как сообщал УНИАН, с осени 2017 года владельцы автомобилей с иностранной регистрацией во многих регионах Украины проводили акции протеста, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.
Впоследствии в Государственной фискальной службе сообщили о начале расследования таможенными органами Литвы по запросу украинских коллег относительно законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств с литовской регистрацией.
В ГФС ранее сообщали, что по состоянию на начало февраля в Украине находится почти 425,4 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысяч с нарушением срока пребывания.
В течение 2017 года в Украину было ввезено 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.