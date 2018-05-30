Украинцы все чаще страхуют машины: размер выплаты по ОСАГО за год вырос на 20%

В течение первого квартала страховщики урегулировали более 31 тысячи страховых обращений в результате ДТП и выплатили пострадавшим 529,1 миллиона гривень.

Средний размер страховой выплаты, осуществляемой страховщиками по договору ОСАГО, в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18% - до 17 тысяч гривень.

Читайте такжеАвтостраховку теперь можно купить в Интернете

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

По данным бюро, в течение первого квартала 2018 года страховщики урегулировали более 31 тысячи страховых обращений в результате ДТП и выплатили пострадавшим 529,1 миллиона гривень. Уровень убыточности ОСАГО (соотношение страховых выплат к страховым премиям) по результатам первого квартала составил 58,2% (по результатам четвертого квартала 2017 года - 52,3%).

Согласно сообщению, средний срок урегулирования требований за вред, причиненный имуществу потерпевших, составил 85 дней от даты ДТП. При этом у 18 страховых компаний из 53 страховщиков, входящих в состав МТСБУ, показатель "Качество урегулирования убытков" снизился. А у 23 страховых компаний средний срок урегулирования составляет более 100 дней с даты ДТП (по результатам четвертого квартала 2017 года таких компаний было всего 18).

Количество жалоб на действия страховщиков в первом квартале выросло на 38,8% по сравнению с предыдущим периодом и составило 554 жалобы.

Как сообщал УНИАН, объемы страховых платежей, привлеченных украинскими страховщиками от продажи полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), по итогам января-марта 2018 года составили 909,699 миллиона гривень, что на 15% больше показателя за аналогичный период 2017 года.